Туристка упала с обрыва в Дагестане и разбилась насмерть

Во время путешествия по Дагестану 64-летняя туристка из Нижнего Новгорода скончалась в больнице после падения с обрыва. Об этом сообщило издание «Сапа».

Несчастный случай произошёл у села Ирганай в Унцукульском районе. Женщина упала с высоты 2,5 метра, получив смертельные травмы. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, но жизнь туристки спасти не удалось.

Предполагается, что в момент падения погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.