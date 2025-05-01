Туристка упала с обрыва в Дагестане и разбилась насмерть
«Сапа»: Туристка из Нижнего Новгорода погибла после падения с обрыва в Дагестане
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Во время путешествия по Дагестану 64-летняя туристка из Нижнего Новгорода скончалась в больнице после падения с обрыва. Об этом сообщило издание «Сапа».
Несчастный случай произошёл у села Ирганай в Унцукульском районе. Женщина упала с высоты 2,5 метра, получив смертельные травмы. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, но жизнь туристки спасти не удалось.
Предполагается, что в момент падения погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб во время путешествия по Африке. Смертельная инфекция ему в организм была занесена после укуса малярийного комара. В результате эта экзотическая поездка стала последней в его жизни.