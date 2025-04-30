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Регион
30 апреля, 15:22

В метро Петербурга две пассажирки упали с эскалатора после его внезапного запуска

Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку после инцидента с падением пассажиров на эскалаторе станции «Василеостровская». Как сообщили в пресс-службе, надзорное ведомство приступило к выяснению обстоятельств произошедшего. Также сотрудники петербургской прокуратуры поделились кадрами, которые сняла камера в момент падения людей.

Кадры инцидента в петербургском метро. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

«Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку в связи с падением пассажиров на эскалаторе станции метрополитена «Василеостровская», в момент когда он возобновил движение», — сказано в сообщении ведомства.

На видеозаписи видно, как пассажиры поднимаются по неработающему эскалатору. В момент, когда он возобновил движение, пожилая женщина не смогла удержаться на ногах, упала и покатилась по ступенькам вниз. Пострадала и другая местная жительница в возрасте — от неожиданного запуска эскалатора она тоже упала и начала скатываться по ступенькам.

Известно, что одна женщина смогла самостоятельно покинуть место происшествия, а второй потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что пенсионерка выпала из автобуса и погибла под колёсами в Новосибирске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Ольга Сливченко
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