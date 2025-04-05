Пенсионерка выпала из автобуса и погибла под колесами в Новосибирске

Пенсионерка выпала из автобуса через незакрытые двери и погибла под его колёсами транспорта в Новосибирске. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело о гибели пожилой женщины по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.

По информации следственных органов, в пятницу днём в Калининском районе Новосибирска водитель, выезжая от остановки, не закрыл двери, из-за чего пожилая женщина выпала из салона, и автобус наехал на неё. В результате 73-летняя женщина была госпитализирована, но вскоре скончалась в больнице. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения норм законодательства по безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, а также осуществляет контроль за ходом и итогами уголовного дела.