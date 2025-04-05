Пьяная «Мисс Европа» погибла под колёсами авто, убегая от полиции в Турции
CNN: В Турции нетрезвая фотомодель попала под машину, убегая от полиции
Гюлер Эрдоган. Обложка © Х / AlainTurk
В Турции 27-летняя модель Гюлер Эрдоган села пьяной за руль, а когда её становила полиция, бросилась бежать и погибла под колёсами автомобилей. О трагедии сообщает CNN Turk. Девушка стала популярной, когда завоевала титул «Мисс Европа — Косово», однако последние месяцы знакомые говорили о её депрессии и подавленном состоянии.
Место гибели модели в Турции. Видео © Х / Haberler
Трагедия произошла в городе Гиресун. Эрдоган отдыхала в ночном клубе, выпила алкоголь, после чего села за руль. Но на пропускном пункте её остановила полиция. Девушка внезапно бросила машину и попыталась скрыться. Она побежала по наземному переходу, но не удержалась и сорвалась на проезжую часть. Эрдоган скончалась на месте. По словам знакомых, красавица приехала в родную Турцию, чтобы отметить с семьёй Курбан-байрам.
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