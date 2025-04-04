Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 08:37

Начала задыхаться и синеть: В Тюмени внезапно умерла 10-летняя девочка

В Тюмени по неизвестной причине умерла 10-летняя школьница

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Тюменские СМИ сообщают о загадочной гибели 10-летней девочки. Инцидент произошёл ещё 13 марта: юная тюменка начала задыхаться, синеть и умерла на руках у врачей скорой.

По даным 72.RU, за месяц до смерти школьница наблюдалась в больнице с обычной простудой, сдавала анализы, проходила лечение. Вечером 12 марта она пожаловалась на спазмы в горле, а ночью стала задыхаться и синеть. Родители сразу вызвали скорую, приехавшие врачи подключили девочку к кислороду — на тот момент школьница была жива. Но спасти её не удалось.

Экспертиза установила причину смерти грудничка в семье, где четверо детей отравились дихлофосом
Экспертиза установила причину смерти грудничка в семье, где четверо детей отравились дихлофосом

В департаменте здравоохранения смерть школьницы подтвердили. Причина смерти выясняется, в деле разбираются следователи.

«Ребёнок тысячелетия» внезапно умерла в Китае в возрасте 25 лет
«Ребёнок тысячелетия» внезапно умерла в Китае в возрасте 25 лет

А ранее годовалый сын бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной — Демьян — едва не погиб на глазах у родителей. Как рассказал муж артистки Дмитрий Спиридонов, малыш подавился и дажу уже начал синеть.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar