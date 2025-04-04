Начала задыхаться и синеть: В Тюмени внезапно умерла 10-летняя девочка

Тюменские СМИ сообщают о загадочной гибели 10-летней девочки. Инцидент произошёл ещё 13 марта: юная тюменка начала задыхаться, синеть и умерла на руках у врачей скорой.

По даным 72.RU, за месяц до смерти школьница наблюдалась в больнице с обычной простудой, сдавала анализы, проходила лечение. Вечером 12 марта она пожаловалась на спазмы в горле, а ночью стала задыхаться и синеть. Родители сразу вызвали скорую, приехавшие врачи подключили девочку к кислороду — на тот момент школьница была жива. Но спасти её не удалось.