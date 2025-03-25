«Ребёнок тысячелетия» внезапно умерла в Китае в возрасте 25 лет

В Китае умерла «ребёнок тысячелетия» Цяньцянь. Ей было всего 25 лет, сообщает Global Times.

Девушка стала знаменитой, так как появилась на свет ровно в 23:59 31 декабря 1999 года, то есть в тот момент, когда начался обратный отсчёт до нового, третьего тысячелетия. Мать называла дочь Цяньцянь (цянь означает «тысячелетие»).

«Мать Цяньцянь опубликовала некролог в своём аккаунте в социальных сетях, в котором сообщила, что её дочь скончалась в возрасте 25 лет из-за внезапной остановки сердца», — говорится в сообщении.

В начале марта девушка почувствовала себя плохо, у неё поднялась температура и заболел живот. Вскоре она вернулась в родной город Чанчжи, однако уже на следующий день впала в кому и ночью умерла.