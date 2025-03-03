Горе за горем: Четверо мужчин умерли на следующий день после похорон 90-летнего родственника
MS News: В Китае четверо мужчин умерли после похорон 90-летнего родственника
В китайской провинции Шаньси произошла неожиданная трагедия после похорон 90-летнего мужчины. На ночь после траурной церемонии скончались четверо его родственников, сообщает издание MS News.
Трое сыновей и зять покойника остались ночевать в деревенском доме близкого родственника после похорон. На следующее утро никто из них не проснулся. По предварительной информации, мужчины скончались от отравления угарным газом. В настоящее время проводится расследование.
По неподтверждённой информации, в доме, где заночевали китайцы, долгое время никто не проживал. В жилом помещении могли быть проблемы с циркуляцией воздуха. Авторы статьи отметили, что, возможно, после растопки печи в доме скопился угарный газ, который погубил мужчин.
А ранее Life.ru рассказывал, что покойник несколько раз моргнул во время похорон в Доминикане. Встревоженные люди сразу схватились за телефоны и принялись снимать «чудесное воскрешение». Кто-то из гостей предположил, что мужчина действительно был жив и из последних сил боролся за жизнь. Но есть и другие теории.
Kandinsky 3.1 / Life.ru