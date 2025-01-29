Покойник несколько раз моргнул во время похорон в Доминикане

Во время похорон мужчины в Доминиканской республике приглашённые на траурную церемонию были повергнуты в шок, когда покойник начал моргать, лёжа в гробу. О пугающем инциденте сообщило издание Daily Mail.

Во время прощания с усопшим доминиканцем скорбящие родственники и друзья заметили, как лежащий в гробу покойник открыл глаза и несколько раз моргнул. Встревоженные гости сразу же схватились за телефоны и принялись снимать «чудесное воскрешение». Кто-то из присутствующих предположил, что мертвец вовсе не умер и начинает приходить в себя. После этого близкие мертвеца стали звонить в скорую.

Ролики с моргающим трупом попали в Сеть и вызвали настоящий резонанс с горячими спорами. Кто-то предположил, что мужчина действительно был жив и из последних сил боролся за жизнь. Другие не поверили в чудо и объяснили движения век посмертными изменениями в тканях и мышцах. Ещё одна версия была связана с оптической иллюзией. Присутствовавшие на траурной церемонии прощания так и не сообщили, чем всё закончилось и приехали ли на место медики.