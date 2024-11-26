Американец умер на 45 минут, ожил и обещал изменить жизнь к лучшему, но стал преступником

Майкла Кнапински из штата Вашингтон, США, обвинили в убийстве мужчины из-за наркотиков. Преступник, как передаёт Komo News, оказался тем человеком, которого вернули к жизни после 45-минутной остановки сердца четыре года назад.

Кнапински стал известен в 2020 году, когда он отправился с друзьями в горный поход. В какой-то момент группа разошлась в разные стороны, а погода начала ухудшаться. Через некоторое время друзья вновь собрались, но Кнапински среди них не было. Его нашли вечером недалеко от заледеневшей реки без сознания и экстренно доставили в больницу в отделение реанимации.

После этого в реанимации сердце Кнапински остановилось — он пережил клиническую смерть, но через 45 минут его удалось вернуть к жизни. Восстановившись, Кнапински заявил, что изменит свою жизнь к лучшему, будет помогать обществу и заниматься благотворительностью. Однако через четыре года он стал преступником.

В октябре 2024 года, будучи зависимым от наркотиков, Кнапински договорился встретиться с дилером на автопарковке. Он планировал купить метамфетамин и фентанил на сумму 1900 долларов (191 000 рублей). Согласно версии следствия, Кнапински решил не платить за наркотики и выстрелил в дилера, которого не удалось спасти прибывшим на место медикам. Теперь Кнапински ждёт суда.

Каждый штат имеет свои законы. Факторы, такие как обстоятельства преступления, рецидив, а также возможные смягчающие и отягчающие обстоятельства, могут повлиять на окончательное решение суда.