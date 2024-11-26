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26 ноября, 10:43

Американец умер на 45 минут, ожил и обещал изменить жизнь к лучшему, но стал преступником

Американец вернулся к жизни после остановки сердца и стал преступником

Майкл Кнапински. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Gary Knapinski

Майкл Кнапински. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Gary Knapinski

Майкла Кнапински из штата Вашингтон, США, обвинили в убийстве мужчины из-за наркотиков. Преступник, как передаёт Komo News, оказался тем человеком, которого вернули к жизни после 45-минутной остановки сердца четыре года назад.

Кнапински стал известен в 2020 году, когда он отправился с друзьями в горный поход. В какой-то момент группа разошлась в разные стороны, а погода начала ухудшаться. Через некоторое время друзья вновь собрались, но Кнапински среди них не было. Его нашли вечером недалеко от заледеневшей реки без сознания и экстренно доставили в больницу в отделение реанимации.

После этого в реанимации сердце Кнапински остановилось — он пережил клиническую смерть, но через 45 минут его удалось вернуть к жизни. Восстановившись, Кнапински заявил, что изменит свою жизнь к лучшему, будет помогать обществу и заниматься благотворительностью. Однако через четыре года он стал преступником.

В октябре 2024 года, будучи зависимым от наркотиков, Кнапински договорился встретиться с дилером на автопарковке. Он планировал купить метамфетамин и фентанил на сумму 1900 долларов (191 000 рублей). Согласно версии следствия, Кнапински решил не платить за наркотики и выстрелил в дилера, которого не удалось спасти прибывшим на место медикам. Теперь Кнапински ждёт суда.

Каждый штат имеет свои законы. Факторы, такие как обстоятельства преступления, рецидив, а также возможные смягчающие и отягчающие обстоятельства, могут повлиять на окончательное решение суда.

Беглый преступник притворился курткой при обыске омских приставов. Камуфляж не сработал
Беглый преступник притворился курткой при обыске омских приставов. Камуфляж не сработал

Напоминаем, что недавно Россия выдала Казахстану беглого преступника. Его обвиняют в мошенничестве на 35 млн тенге. Совершив преступление, подозреваемый пропал с радаров, в связи с чем его начал разыскивать Интерпол.

Александра Журавская
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