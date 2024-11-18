Россия выдала Казахстану беглого преступника
Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на 35 млн тенге
Для привлечения к уголовной ответственности по статье о мошенничестве из России был экстрадирован гражданин Казахстана, закрывший сделку по продаже чужого автомобиля за 35 миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской прокуратуры в своём телеграм-канале.
Из России в Казахстан экстрадировали бизнесмена. Видео © Telegram / Прокуратура Казахстана
«Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путём обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал», — сказано в публикации.
Совершив преступление, подозреваемый пропал с радаров, в связи с чем его начал разыскивать Интерпол. В июле текущего года вороватый предприниматель попался в Санкт-Петербурге. Генпрокуратура Казахстана попросила выслать его на Родину. Сейчас он находится в следственном изоляторе города Петропавловска.
«За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», — заключили в прокуратуре.
Ранее в Московской области был задержан первый замглавы Бронниц, его подозревают в получении взятки размеров девять миллионов рублей. Заместитель главы города требовал свою долю от суммы контракта на благоустройство парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», чтобы всё прошло гладко.
Telegram / Прокуратура Казахстана