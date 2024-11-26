Беглый преступник притворился курткой при обыске омских приставов. Камуфляж не сработал

В Омской области мужчина решил спрятаться от судебных приставов под курткой, но камуфляж ему вовсе не помог. 43-летнего гражданина Армении нашли и доставили в суд, сообщает Главное управление ФССП по региону.

43-летнего гражданина нашли, привлекли к административной ответственности и выдворили из страны. Видео © Telegram / ГУФССП России по Омской области

История началась с того, что мужчина, который незаконно пребывал в селе Петровка, обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью. На него возбудили уголовное дело и даже позвонили. По телефону гражданин Армении заявил, что будет находиться дома и «ждать должностных лиц». Дверь представителям органа принудительного исполнения открыла его сожительница и сообщила, что обвиняемого нет. Успешно справиться с актёрской ролью мадам не смогла и замешкалась. Тогда приставы решили осмотреть помещение.

«В доме царил полный беспорядок: вещи были повсюду разбросаны, на полу и мебели. Обследуя одну из комнат, судебный пристав по ОУПДС заметил кроссовки, торчащие из-под груды вещей – под курткой и спрятался разыскиваемый. Увидев сотрудника органа принудительного исполнения, мужчина сообщил, что мне нужно ехать на выяснения отношений с земляками», — говорится в сообщении ФССП.

Несмотря на попытки избежать суда, иностранца всё же туда доставили, привлекли к административной ответственности за нанесение побоев и повреждение чужого имущества, а потом и вовсе выдворили из страны за нарушение правил пребывания в РФ.