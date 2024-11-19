Фокус с исчезновением: Миниатюрная россиянка попробовала спрятаться от приставов в тумбочке

В Нижнем Новгороде приставы пожаловали в квартиру к женщине, осуждённой за долги по алиментам, но она решила использовать свой маленький рост как преимущество и схоронилась в тумбочке. Сотрудники, возможно, так ничего бы и не заметили, но её выдали торчащие ноги. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФССП России.

Должницу привлекали к уголовной ответственности по статье о неуплате алиментов. В качестве наказания ей назначили девять месяцев исправительных работ, на которые она ни разу не явилась, из-за чего мера пресечения была изменена на три года срока в колонии-поселении. Женщина не поехала и туда тоже, посему её объявили в розыск.

«Долго скрываться у осуждённой не получилось. Судебные приставы по прибытии по месту работы должницы узнали от её напарника, что её на месте нет. Однако при осмотре подсобного помещения в глаза сотруднику ведомства бросилась небольшая тумбочка, из-под которой выглядывали ноги», — сказано в публикации.

Фокус не удался, а находчивую женщину передали сотрудникам службы исполнения наказаний.