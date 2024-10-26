Жених сбежал перед свадьбой и неделю прятался в детском лагере в Дагестане

В Дагестане мужчина исчез за сутки до своей свадьбы, после недельных поисков его нашли в заброшенном детском лагере в лесу, где он употреблял наркотики и наносил себе увечья. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

26-летний мужчина должен был жениться на своей избраннице 24 октября, однако пропал за сутки до торжества. Родственники не нашли беглеца и обратились в полицию. Автомобиль мужчины попал на камеры уличного наблюдения, он двигался по трассе «Кавказ». Как позже выяснилось, несостоявшийся жених накачал себя наркотиками и «поселился» в заброшенном детском лагере.

Мужчина наносил себе увечья и когда понял, что может умереть, то вернулся к машине, сел в неё и стал сигналить, надеясь на помощь. Проходившие рядом с лагерем люди услышали сигнал и вызвали бригаду медиков. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии в больнице в Махачкале.