Мать украденной невесты догнала и взяла на таран авто с «кавказской пленницей» На Кавказе мать невесты протаранила машину жениха, укравшего её дочь 27 сентября, 12:41 На Кавказе жених украл невесту. Обложка © freepik

В Карачаево-Черкесии жених похитил понравившуюся ему девушку, однако мать невесты бросилась за ними в погоню и протаранила своей иномаркой автомобиль молодого человека. Кадры несостоявшейся кражи появились в местных пабликах, авторы пишут, что всё происходит в Хабезе.

Жених похитил невесту. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tut_kchr09

Съёмки с телефона ведут приятели жениха, которые находятся с ним в авто. Вся компания весело смеётся, шутит, а сама девушка явно не против, чтобы её «похитили». В какой-то момент из-за угла выскакивает белый внедорожник и начинает преследовать легковушку. Молодые люди сразу поняли, что за рулём — мать невесты, и она явно не настроена шутить.

Женщина на полной скорости врезается в бампер машины похитителей, но те не останавливаются и добавляют скорости. Иномарка не сдаётся и несколько раз вновь ударяет сзади. Тогда молодые люди решают сделать разворот, чтобы уйти от погони. Но женщина решительно пошла на таран. «Похитители» остановились и заперлись внутри, теперь им не до смеха. Чем закончилась история, неизвестно, но вряд ли любовные игрища закончились в пользу жениха и невесты. Обрываются кадры на требовании матери выпустить девушку из машины, чтобы она могла с ней поговорить.

Ранее сообщалось, что в Табасаранском районе Дагестана автомобиль без водителя упал с обрыва, в результате случившегося погибли женщина и девочка-подросток. Как выяснилось, автоледи припарковалась на обочине, но забыла поставить машину на ручник, что и привело к трагедии.

Авторы Татьяна Миссуми