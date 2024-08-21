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21 августа, 14:19

Дагестанец прикинулся женщиной и развёл на голые фото и видео десятки девушек с пластикой

Таксист из Дагестана, представляясь женщиной, выпрашивал нюдсы у пациенток

В "нюдсовом мошенничестве" обвинили таксиста из Дагестана десятки пациенток клиник пластической хирургии. Мужчина с левых акаунтов добавлялся в тематические чаты, чтобы пялиться на голые фотки. Об этом сообщает SHOT.

Предприимчивый Тимур из Кизляра. Фото © Telegram / SHOT

Предприимчивый Тимур из Кизляра. Фото © Telegram / SHOT

Предприимчивый Тимур из Кизляра придумал себе необычный способ цифрового вуайеризма. Используя левые симки, он несколько лет торчал в группах, чатах и на форумах, посвящённых пластической хирургии, представлялся пациенткой, которая хочет сделать себе грудь или что-то другое, и разводил других дам на фотки и видео — мол, хочет посмотреть результат, прежде, чем довериться кому-то из хирургов.

Как водится, однажды хитрец спалился, написав со своего личного номера, и девочки быстро вычислили его настоящие аккаунты и имя. Оказалось, несколько лет они скидывали свои нюдсы таксисту Тимуру (первое фото).

Жена от Тимура уже ушла, а теперь им занимается ещё и полиция.

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Владимир Озеров
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