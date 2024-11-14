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Регион
14 ноября, 16:04

Главный скуф России нашёлся и заявил, что прятался от назойливых поклонников

Человек-мем Алексей Скуфьин. Обложка © Mash

Человек-мем Алексей Скуфьин. Обложка © Mash

Россиянин Алексей Скуфьин, известный как главный скуф России, нашёлся меньше чем через час после информации о пропаже. Мужчина исчез из поля зрения, так как его одолели поклонники скуф-движения, пишет Mash.

Алексей Скуфьин вышел на связь после новостей о пропаже в Твери. Видео © Mash

По информации телеграм-канала, Скуфьин, чья фамилия стала культовым мемом, пропал из-за поклонников, которые его доставали. Однако после новостей о пропаже решил показаться на публике.

Мать Скуфьина рассказала, что последние три года он является безработным и сидит у неё на шее. Главный скуф вместе с супругой и 18-летним сыном живёт у матери в квартире в Твери. По словам собеседницы издания, отношения с супругой у него натянутые, но разводиться не хочет.

«Три года я держу его на свою пенсию. У него были долги, я вот всё время эти долги выплачиваю», — рассказала мать россиянина.

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Напомним, ранее стало известно о пропаже Алексея Скуфьина в Твери. Главный скуф России не выходил на связь с близкими две недели. Мужчина пропал после того, как начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

Дарья Нарыкова
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