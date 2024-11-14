Главный скуф России пропал без вести
Mash: Алексей Скуфьин, из-за которого появился мем про скуфа, пропал в Твери
Человек-мем Алексей Скуфьин. Обложка © Mash
Россиянин Алексей Скуфьин, чья фамилия стала культовым мемом, не выходит на связь с родными уже две недели, начиная с момента, когда он начал жаловаться на плохое самочувствие. О пропаже «главного скуфа России» сообщает Mash.
Близкие не могут отыскать Алексея по всей Твери. Мама, жена и сын сильно переживают и не понимают, где находится глава семьи. В последнее время мужчина не работал и жил на микрозаймы.
А ранее в Московской области экстренно доставили в больницу героя мема «борщ с капусткой» Никиту Литвинкова. У блогера, по предварительной информации, случилась передозировка наркотиками.