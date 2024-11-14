Главный скуф России пропал без вести

Россиянин Алексей Скуфьин, чья фамилия стала культовым мемом, не выходит на связь с родными уже две недели, начиная с момента, когда он начал жаловаться на плохое самочувствие. О пропаже «главного скуфа России» сообщает Mash.

Близкие не могут отыскать Алексея по всей Твери. Мама, жена и сын сильно переживают и не понимают, где находится глава семьи. В последнее время мужчина не работал и жил на микрозаймы.