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14 ноября, 14:22
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Главный скуф России пропал без вести

Mash: Алексей Скуфьин, из-за которого появился мем про скуфа, пропал в Твери

Человек-мем Алексей Скуфьин. Обложка © Mash

Человек-мем Алексей Скуфьин. Обложка © Mash

Россиянин Алексей Скуфьин, чья фамилия стала культовым мемом, не выходит на связь с родными уже две недели, начиная с момента, когда он начал жаловаться на плохое самочувствие. О пропаже «главного скуфа России» сообщает Mash.

Близкие не могут отыскать Алексея по всей Твери. Мама, жена и сын сильно переживают и не понимают, где находится глава семьи. В последнее время мужчина не работал и жил на микрозаймы.

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А ранее в Московской области экстренно доставили в больницу героя мема «борщ с капусткой» Никиту Литвинкова. У блогера, по предварительной информации, случилась передозировка наркотиками.

Марина Фещенко
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