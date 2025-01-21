Российский боец, которого на СВО расстрелял украинский танк, ожил в морге

Командир штурмовой группы с позывным Катунь из Сургута очнулся прямо в морге после того, как врачи посчитали его убитым в результате танковой атаки ВСУ. О своём чудесном спасении сам боец рассказал KP.RU.

Инцидент произошёл в 2024 году. В дом, где укрывался Катунь, попал снаряд от танка. Боец признаётся, что собственным телом пробил две стены. Его эвакуировали, но травмы были крайне тяжелыми, и у бойца остановилось сердце. Врачи констатировали смерть, проверив все показатели. Тело отправили в морг. Никто не ожидал того, что произойдёт дальше — это буквально один случай на миллион.

«Я проснулся от того, что замёрз. Последнее, что помнил — бой, а дальше ничего. Я не сразу осознал, где нахожусь. Первая мысль была о том, что пацаны положили меня в спальный мешок. Начал трогать его руками, а это далеко не спальник!.. Ситуация: в морге мешок с трупом начинает шевелиться. И вскоре из него появляется человек, который считался мёртвым. Когда я вылез, напротив меня сидел солдатик, который там дежурил. Как только наши взгляды встретились, он потерял сознание. Я его растормошил, спрашиваю: «Дружище, ты чего?», а он еще больше побелел», — рассказывает Катунь.

Позже врач объяснил ему, что такое случается, но редко: скорее всего, у бойца была зафиксирована клиническая смерть. Жене военного, кстати, успели сообщить, что её муж погиб, но затем уже обрадовали хорошей новостью.

После успешного выздоровления «Катунь» вновь вернулся на СВО, где находится с 2023 года.