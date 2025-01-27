Ошибочка вышла: В Таиланде мужчина приехал с работы домой на собственные похороны

Житель Таиланда вернулся домой из рабочей поездки и с удивлением обнаружил, что родные устроили ему похороны. Оказалось, что мужчину посчитали мёртвым из-за ошибки полицейских, сообщает The Thaiger.

Нежданное возвращение случилось 18 января, пишет издание. Незадолго до этого тайская полиция занималась расследованием смерти неопознанного мужчины в провинции Кхонкэн — он замёрз на улице. Следствие посчитало, что погибший — житель сельского района Саконнакхон по имени Пхет.

Тело отправили на экспертизу, а родных Пхета уведомили о трагичном происшествии и посоветовали готовиться к похоронам. 20 января семья начала соответствующие траурные ритуалы, а его младший брат отправился в Кхонкэн, чтобы убедиться в отсутствии ошибки.

Мужчина помнил, что у его старшего брата на спине была набита татуировка, но не увидел её при опознании тела. Однако это не убедило его в том, что Пхет жив. Младший брат засомневался, а было ли тату вообще и решил подождать медицинского отчёта. Вскоре ему позвонили из дома и сообщили, что Пхет вернулся и поразился, оказавшись на собственных похоронах.

Отец «восставшего из мёртвых» уточнил, что Пхет занимался перепродажей вторсырья и нередко уезжал по работе из дома на несколько дней. Но в этот раз он отсутствовал особенно долго, так что даже его отец уже поверил в худшее. В итоге, когда виновник торжества сорвал похороны, траурная церемония превратилась в праздник.