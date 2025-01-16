В Индии «покойник» внезапно очнулся и испортил собственные похороны
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В индийском штате Карнатака произошёл невероятный случай: 67-летний мужчина по имени Павитран неожиданно очнулся всего за несколько часов до собственных похорон. Об этом сообщает News9Live.
Герой публикации находился в критическом состоянии в больнице Мангалура. В понедельник, 13 января, врачи объявили его мёртвым, и его родственники начали готовиться к прощальной церемонии в родном городе Каннур, собрав все необходимые документы для похорон.
В течение пятичасовой поездки из морга домой «покойник» не подавал никаких признаков жизни, и лишь в самом конце водителю пришлось перестроить маршрут: «мертвеца» срочно доставили в реанимацию после того, как он слегка пошевелил пальцами руки.
К утру состояние Павитрана стабилизировалось, вскоре он окончательно пришёл в себя, открыл глаза и взглянул на свою жену. Родственники рассказали, что он поступил в больницу с инсультом и проблемами с дыханием. Врачи утверждали, что он выживает только благодаря аппарату ИВЛ и советовали семье готовиться к худшему. Когда мужчина потерял сознание, медики заявили, что все кончено: он боролся, сколько мог.
Отметим, что похожие случаи, хоть и редко, но случаются. Так, в американском штате Кентукки признанный мёртвым мужчина очнулся, когда врачи приступили к извлечению его сердца для последующей трансплантации. А в Великобритании врачи констатировали смерть мозга покончившей с собой женщины, но она внезапно проснулась на больничной койке.