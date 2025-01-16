В Индии «покойник» внезапно очнулся и испортил собственные похороны

В индийском штате Карнатака произошёл невероятный случай: 67-летний мужчина по имени Павитран неожиданно очнулся всего за несколько часов до собственных похорон. Об этом сообщает News9Live.

Герой публикации находился в критическом состоянии в больнице Мангалура. В понедельник, 13 января, врачи объявили его мёртвым, и его родственники начали готовиться к прощальной церемонии в родном городе Каннур, собрав все необходимые документы для похорон.

В течение пятичасовой поездки из морга домой «покойник» не подавал никаких признаков жизни, и лишь в самом конце водителю пришлось перестроить маршрут: «мертвеца» срочно доставили в реанимацию после того, как он слегка пошевелил пальцами руки.