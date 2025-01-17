Американка устроила похороны руки, ампутированной из-за онкологии

Жительница США, которая на протяжении нескольких лет ведёт борьбу с онкологическим заболеванием, устроила похороны своей ампутированной руки. 22-летняя девушка выложила в запрещённой соцсети кадры с траурной панихиды конечности, которой лишилась из-за поражения тканей.

Американка называет себя полубионической Барби. Несмотря на редкую форму рака третьей степени, она не унывает и ищет в жизни положительные стороны.

Девушке ампутировали руку из-за прогрессирующей онкологии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / semibionicbarbie

«Я смеялась над абсурдностью мероприятия минуту, а затем просто смотрела на сморщенную кожу некоторое время, пытаясь вспомнить последние 22 года, которые я смогла провести с этой штукой (рукой. — Прим Life.ru). Я держала много рук, чувствовала кожу близких, подбирала пауков, чтобы вынести их на улицу, спасала червей с тротуара, вытирала слёзы, гладила собак и собирала много одуванчиков. Я играла на пианино, гитаре, укулеле — занятие, которое мне больше никогда не доведётся испытать», — написала она в посте.

Жительница Штатов призналась, что ей было невероятно сложно прощаться с конечностью, но глядя на шрамы, у девушки появилось осознание, что рука стала жертвой болезни. Также американка рассказала, что работники морга отнеслись к идее с похоронами снисходительно и даже помогли «намарафетить» руку.

«Я бесконечно благодарна моим близким, которые были готовы пойти со мной на мои собственные похороны. Я рада, что смогла сказать и спасибо, и до свидания», — подытожила она прощальный пост.