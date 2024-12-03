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3 декабря, 13:42

«Рог» из метастаз: Россиянина с онкологией избавили от пугающей «побочки»

В Татарстане прооперировали пациента с метастазом от рака почки на голове

У 78-летнего жителя Татарстана, страдающего от рака почки, обнаружили метастаз прямо на голове. Мужчина поступил к медикам с жалобой на шишку в теменной области, которая стремительно увеличивалась в размерах. Гистология показала: это злокачественные клетки, отделившиеся от первичного новообразования и перенесенные с током крови или лимфы в другие участки тела.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Нейрохирурги РКБ Татарстана успешно удалили образование и провели пластику с использованием титановый сетки. Как рассказали Life.ru в медучреждении, пациент был выписан в удовлетворительном состоянии без неврологических нарушений. В настоящее время запланировано дальнейшее лечение у онколога.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как хирурги из Челябинска спасли жизнь 8-месячному мальчику, достав у него из желудка металлический крюк. Откуда он взялся и как ребёнок его проглотил — неизвестно, но врачи в ходе крайне сложной операции смогли достать инородный предмет из маленького пациента.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Берковиц
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