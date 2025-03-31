«Ни звука, ни вдоха»: Муж экс-солистки «Тату» спас их задыхающегося сына от смерти
Муж певицы Лены Катиной сообщил, что спас от смерти их годовалого сына Демьяна
Лена Катина и её семья. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spiridonov_fm
Годовалый сын бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной — Демьян — едва не погиб на глазах у родителей. Об этом сообщил муж артистки Дмитрий Спиридонов.
«Демьян ел макарошки с куриными сердечками — всё как всегда, сидим, болтаем. В какой-то момент я понимаю, что он не глотает, не говорит, не дышит. Ни звука. Ни вдоха. Он смотрит на меня, а я уже внутри — на адреналине, потому что понимаю: ребёнок начал задыхаться», — написал он в соцсетях.
Спиридонов добавил, что начали оперативно спасать сына. Сначала перевернули его и начали стучать по спине, но эти действия не дали никаких результатов. Малыш начал синеть. В какой-то момент отец просто сунул мальчику пальцы в глотку и вытащил застрявшее сердечко. По словам мужчины, ему до сих пор трудно отойти от этой ситуации.
А ранее Life.ru писал, что 7-летняя дочь умершего хоккеиста Фёдора Малыхина попала в больницу. У ребёнка началась сильная истерика и сбилось дыхание после того, как она узнала о смерти отца.