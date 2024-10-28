Легендарные «татушки» Катина и Волкова воссоединились ради многомиллионных корпоративов

Легендарные ТАТУшки Лена Катина и Юля Волкова могут выступить вместе за 15 млн рублей, при этом каждая из них за одиночный корпоратив берёт чуть больше миллиона. SHOT выяснил, почему 1,1 млн + 1,2 млн = 15 млн.

По сведениям журналистов, более непривередливой в дуэте оказалась 40-летняя Катина: у артистки нет райдера, ей нужно только заказать авто до места выступления, стилиста-визажиста, воду и немного еды. Споёт за 45 минут хиты ТАТУ и свои песни, и всё за 1,1 млн рублей. Не так давно певица спела знаменитое «Я сошла с ума» в клубе «Центральная станция» для представителей ЛГБТ-сообщества*.

Более требовательна другая «татушка» 39-летняя Юля Волкова за гонорар 1,2 млн просит самые комфортные рейсы для авиаперелётов, желательно после 11 часов утра. К отелю требования такие же: для артистки люкс, в котором должны быть вода, литр безлактозного молока, трёхразовое питание. В гримёрке — разнообразные рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты, орехи, бутылка коньяка и бутылка Don Julio, Patron или Espolon. Выступает с хитами «ТАТУ» Юля Волкова всего 40 минут.

Воссоединиться на 40 минут и спеть «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Робот», «Полчаса» и другие хиты Юля и Лена готовы за 15 млн рублей. На такой шаг менеджеры певиц идут ради заказчика, так как у каждой из «татушек» давно своя карьера.

Группа «Тату» появилась на свет в 1999 году. Проект является совместной работой продюсера Ивана Шаповалова и композитора Александра Войтинского. Коллектив распался в 2011 году, после чего солистки ударились в сольную карьеру. В сентябре 2022 года Катина и Волкова воссоединились впервые после распада для выступления в Минске. Они пробыли на сцене всего 15 минут, но каждая получила за это гонорар в размере 10 миллионов рублей.