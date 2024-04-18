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18 апреля, 14:19

Раскрыт многомиллионный гонорар группы "Тату" за 15-минутное выступление в Минске

Продюсер Бабичев: За 15-минутное выступление участницы "Тату" получили по 10 млн

Группа "Тату". Фото © TASS / Abaca Press

Группа "Тату". Фото © TASS / Abaca Press

За 15-минутное выступление в Минске участницы группы "Тату" получили по 10 миллионов рублей, рассказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, сумма достаточно солидная, ведь на сегодняшний день артистки не считаются топовыми.

Группа "Тату" в Минске в 2022 году. Видео © VK / t.A.T.u. | ТАТУ | TATU

"Меня поразила недавняя история, когда в результате искусственного воссоединения группы "Тату" участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 миллионов рублей каждая", высказался Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Во время шоу девушки исполнили всего три хита: "Не верь, не бойся, не проси", All the Things She Said и "Нас не догонят".

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Life.ru напоминает, что группа "Тату" образовалась в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Проект официально распустили в 2011 году, после чего Лена Катина и Юлия Волкова начали сольную карьеру. А в сентябре 2022 года коллектив выступил в Минске впервые после распада.

Каринэ Гевондян
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