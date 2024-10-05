Рыженькая из «Тату» призналась, что тусила на вечеринке P. Diddy в несовершеннолетнем возрасте

Скандал с вечеринками американского рэпера P. Diddy (также известный, как Puff Daddy, настоящее имя — Шон Комбс) набирает обороты. Секс, наркотики, торговля людьми — чего только не было на этих мероприятиях. Засветились на вечеринках и российские звёзды. Среди них оказалась бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина, которая попала на тусовку после церемонии вручения премии MTV Movie Awards 2003 года.

«Кроме P. Diddy, в программе были Pussycat Dolls и многие другие артисты западной сцены, которые пришли в восторг от нашего появления. Это был настоящий фурор! После нашего выступления мы пообщались с Black Eyed Peas, Мэрилином Мэнсоном, Эминемом, и я помню, как к нам на улице подошел P. Diddy, чтобы поздороваться и познакомиться», — рассказала Катина в интервью Popcake.

Катина добавила, что присутствовала на вечеринке после мероприятия, несмотря на то, что по американским законам тогда она не считала совершеннолетней. Однако ничего предосудительного на тусовке певица не заметила.

«На афтерпати мы присутствовали, хотя по американским меркам мы были ещё несовершеннолетними — нам не было 21 года (Катиной тогда было 19 — Прим. Life.ru). Но удалось договориться и нас туда пустили. P. Diddy вроде там тоже был, но мы тусили отдельно друг от друга», — отметила артистка.