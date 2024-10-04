Эминем станет дедушкой. Психолог рассказала, как появление внуков меняет мужчину
Психолог Коржаева: С появлением внуков рэпер Эминем переживёт второе детство
Американский рэпер Эминем узнал, что скоро станет дедушкой. Обложка © AP/TASS
Появление внуков — важное событие и для мужчины, и для женщины. Но чувства, которые может испытать новоиспечённый дедушка, сильно отличаются от тех, которые питают к новорождённому его мама, папа и даже бабушка. С каким эмоциональным вызовом вскоре придётся столкнуться 51-летнему рэперу Эминему, который станет дедом, в беседе с Life.ru рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.
Что же ещё даёт мужчине этот высокий социальный статус — дедушка? Прежде всего это возможность испытать полный спектр нежностей восторга от общения с малышом. Ведь когда появились свои первые дети, мужчина находился в возрасте становления: карьера, отношения, яркая социальная жизнь — всё происходит в первый раз, а значит, фокус сосредоточен не только на ребёнке. А вот дедушка уже многое прошёл, стал более осознанным. К этому возрасту произошло социальное становление, никому ничего не надо доказывать, а самое главное, себе. Поэтому дедушки часто растворяются в любви и нежности, которые могут наконец-то свободно проявлять, не опасаясь потерять в других сферах.
Психолог Ирина Коржаева
По словам собеседницы Life.ru, новоиспечённый дедушка получает шанс раскрыть свою душу для себя по-новому. Например, скатиться с горки вместе с внуком, сходить в зоопарк или не торопясь съесть сладкую вату. Это те моменты, когда внутренний ребёнок дедушки вдруг «оживает» и позволяет ему окунуться в веселье вместе с внуком.
«А ещё молодые дедушки часто испытывают прилив сил и нередко даже кокетничают, пользуясь своей второй молодостью: жизнь только начинается», — заключила Коржаева.
Ранее рэпер Эминем выпустил клип на песню Temporary, который включает архивные фотографии и видео его семьи. В одном из моментов дочь музыканта, Хейли Джейд Смит, сообщает отцу о том, что он скоро станет дедушкой.