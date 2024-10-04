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4 октября, 10:26

Эминем станет дедушкой. Психолог рассказала, как появление внуков меняет мужчину

Психолог Коржаева: С появлением внуков рэпер Эминем переживёт второе детство

Американский рэпер Эминем узнал, что скоро станет дедушкой. Обложка © AP/TASS

Американский рэпер Эминем узнал, что скоро станет дедушкой. Обложка © AP/TASS

Появление внуков — важное событие и для мужчины, и для женщины. Но чувства, которые может испытать новоиспечённый дедушка, сильно отличаются от тех, которые питают к новорождённому его мама, папа и даже бабушка. С каким эмоциональным вызовом вскоре придётся столкнуться 51-летнему рэперу Эминему, который станет дедом, в беседе с Life.ru рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

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Что же ещё даёт мужчине этот высокий социальный статус — дедушка? Прежде всего это возможность испытать полный спектр нежностей восторга от общения с малышом. Ведь когда появились свои первые дети, мужчина находился в возрасте становления: карьера, отношения, яркая социальная жизнь — всё происходит в первый раз, а значит, фокус сосредоточен не только на ребёнке. А вот дедушка уже многое прошёл, стал более осознанным. К этому возрасту произошло социальное становление, никому ничего не надо доказывать, а самое главное, себе. Поэтому дедушки часто растворяются в любви и нежности, которые могут наконец-то свободно проявлять, не опасаясь потерять в других сферах.

Психолог Ирина Коржаева

По словам собеседницы Life.ru, новоиспечённый дедушка получает шанс раскрыть свою душу для себя по-новому. Например, скатиться с горки вместе с внуком, сходить в зоопарк или не торопясь съесть сладкую вату. Это те моменты, когда внутренний ребёнок дедушки вдруг «оживает» и позволяет ему окунуться в веселье вместе с внуком.

«А ещё молодые дедушки часто испытывают прилив сил и нередко даже кокетничают, пользуясь своей второй молодостью: жизнь только начинается», — заключила Коржаева.

Дочь Эминема трогательно сообщила рэперу, что тот станет дедушкой
Дочь Эминема трогательно сообщила рэперу, что тот станет дедушкой

Ранее рэпер Эминем выпустил клип на песню Temporary, который включает архивные фотографии и видео его семьи. В одном из моментов дочь музыканта, Хейли Джейд Смит, сообщает отцу о том, что он скоро станет дедушкой.

Ольга Годуненко
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