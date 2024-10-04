Эминем станет дедушкой. Психолог рассказала, как появление внуков меняет мужчину

Что же ещё даёт мужчине этот высокий социальный статус — дедушка? Прежде всего это возможность испытать полный спектр нежностей восторга от общения с малышом. Ведь когда появились свои первые дети, мужчина находился в возрасте становления: карьера, отношения, яркая социальная жизнь — всё происходит в первый раз, а значит, фокус сосредоточен не только на ребёнке. А вот дедушка уже многое прошёл, стал более осознанным. К этому возрасту произошло социальное становление, никому ничего не надо доказывать, а самое главное, себе. Поэтому дедушки часто растворяются в любви и нежности, которые могут наконец-то свободно проявлять, не опасаясь потерять в других сферах.