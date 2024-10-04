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4 октября, 13:40

«Прикрытие для проституции»: Экс-солистка Pussycat Dolls раскрыла истинную цель создания группы

Экс-солистка Pussycat Dolls напомнила о секс-скандале, связанном с группой

Экс-солистка Pussycat Dolls Кайя Джонс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_bukley

Экс-солистка Pussycat Dolls Кайя Джонс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_bukley

Долгое время никто не обращал внимание на сексуальный скандал с американской узыкальной группой Pussycat Dolls. Об этом рассказала бывшая солистка коллектива Кайя Джонс. Певица обвинила общественность в том, что сейчас все только и делают, что обсуждают скандал вокруг рэпера P.Diddy.

«Теперь вы слушаете? Меня бесит, что все обсуждают P.Diddy. Когда 50 Cent заговорил о другом рэпере, всем стало важно осудить преступления против женщин. Когда я пыталась оградить артистов от хищников, всем было плевать», — написала артистка в соцсети X.

Несколько лет назад экс-солистка Pussycat Dolls рассказывала, что группа была создана как прикрытие для проституции. По её словам, участницы коллектива спали с разными людьми, а их владельцы получали доход.

Pussycat Dolls (PCD) — американская поп/R&B группа-танцевальный ансамбль с женским вокалом, основанный хореографом Робин Антин в 1995 году. В таком виде коллектив просуществовал до 2003 года, когда его переформатировали в музыкальную группу. В 2010-м PCD прекратили деятельность, но возобновили её в 2019-2021 годах. В разное время членами группы были Кармен Электра, Николь Шерзингер, Эшли Робертс и другие.

Рэпер P. Diddy звал на оргии с кокаином актёров из «Убойной силы‎» и «‎Марша Турецкого»
Рэпер P. Diddy звал на оргии с кокаином актёров из «Убойной силы‎» и «‎Марша Турецкого»

Напомним, что сейчас в СМИ стремительными темпами разгорается скандал из-за грандиозных вечеринок с оргиями и кокаином, которые рэпер P. Diddy устраивал в 2000-е. На них присутствовали многие знаменитости, однако чем они занимались в ходе веселья — главный вопрос. В беседе с Life.ru о своём участии в этих «тусовках» заявлял и российский шоумен Стас Барецкий. Слухи ходят и о том, что Jay-Z и Beyonce якобы были вовлечены в эти события, помогая рэперу устранять нежелательных конкурентов.

Дарья Нарыкова
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