«Сбилось дыхание»: 7-летняя дочь хоккеиста Малыхина попала в больницу после известия о смерти отца
Ural Mash: Дочке хоккеиста Малыхина стало плохо после известия о смерти отца
Фёдор Малыхин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Дочери бывшего капитана «Автомобилиста» Фёдора Малыхина стало плохо после новости о смерти отца. В настоящее время девочка находится в больнице под кислородом, пишет Ural Mash.
Бывшая жена Малыхина Анна рассказала телеграм-каналу, что 7-летняя дочь в день его смерти спросила, позвонит ли ей отец. По её словам, она рассказала девочке правду, после чего у ребёнка началась сильная истерика и сбилось дыхание. Несовершеннолетнюю пришлось срочно везти в больницу, сейчас она в сознании.
Женщина дополнила, что конфликты с бывшим супругом были улажены, суды закрыты, а в семье всё наладилось. Перед смертью спортсмен часто звонил экс-супруге и детям, выглядел здоровым. По её словам, у Малыхина были только старые спортивные травмы и проблемы с поджелудочной, но хоккеист держал их под контролем. 16 марта спортсмен созванивался с бывшей женой по видеосвязи и обещал отправить подарки троим детям. Однако после этого он перестал выходить на связь.
Напомним, что о смерти Фёдора Малыхина стало известно 18 марта. Обладателю Кубка Гагарина было всего 34 года. Тело хоккеиста обнаружили в квартире. Причиной смерти стала остановка сердца. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что Малыхин начал свою карьеру в молодёжной команде «Автомобилиста» из Екатеринбурга, затем перешёл в основной состав, где стал капитаном. Он также выступал за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», а также «Авангард» из Омска. В 2014 году он принял участие в Матче всех звёзд КХЛ и вместе с «Ак Барсом» завоевал Кубок Гагарина.