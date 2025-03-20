«Сбилось дыхание»: 7-летняя дочь хоккеиста Малыхина попала в больницу после известия о смерти отца

Бывшая жена Малыхина Анна рассказала телеграм-каналу, что 7-летняя дочь в день его смерти спросила, позвонит ли ей отец. По её словам, она рассказала девочке правду, после чего у ребёнка началась сильная истерика и сбилось дыхание. Несовершеннолетнюю пришлось срочно везти в больницу, сейчас она в сознании.

Женщина дополнила, что конфликты с бывшим супругом были улажены, суды закрыты, а в семье всё наладилось. Перед смертью спортсмен часто звонил экс-супруге и детям, выглядел здоровым. По её словам, у Малыхина были только старые спортивные травмы и проблемы с поджелудочной, но хоккеист держал их под контролем. 16 марта спортсмен созванивался с бывшей женой по видеосвязи и обещал отправить подарки троим детям. Однако после этого он перестал выходить на связь.