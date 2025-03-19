Стали известны новые детали в деле о смерти хоккеиста Малыхина
Остановку сердца у хоккеиста Малыхина могла вызвать передозировка наркотиками
Фёдор Малыхин. Обложка © Wikipedia
Умерший хоккеист Фёдор Малыхин три дня не выходил на связь с родными и близкими. По информации источника SHOT, одной из версий его внезапной смерти стала возможная передозировка наркотиками, приведшая к остановке сердца.
Когда Малыхин не отвечал на звонки, его отец заподозрил неладное и решил лично проверить, что происходит. Приехав в квартиру сына, он обнаружил трагическую картину — тело экс-капитана «Автомобилиста» и обладателя Кубка Гагарина лежало без признаков жизни. В настоящее время тело хоккеиста направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как уже рассказывал Life.ru, Малыхин начал свою карьеру в молодёжной команде «Автомобилиста» из Екатеринбурга, затем перешёл в основной состав, где стал капитаном. Он также выступал за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», а также «Авангард» из Омска. В 2014 году он принял участие в Матче всех звёзд КХЛ и вместе с «Ак Барсом» завоевал Кубок Гагарина. Он умер 18 марта на 35 году жизни.