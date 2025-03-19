Стали известны новые детали в деле о смерти хоккеиста Малыхина

Умерший хоккеист Фёдор Малыхин три дня не выходил на связь с родными и близкими. По информации источника SHOT, одной из версий его внезапной смерти стала возможная передозировка наркотиками, приведшая к остановке сердца.

Когда Малыхин не отвечал на звонки, его отец заподозрил неладное и решил лично проверить, что происходит. Приехав в квартиру сына, он обнаружил трагическую картину — тело экс-капитана «Автомобилиста» и обладателя Кубка Гагарина лежало без признаков жизни. В настоящее время тело хоккеиста направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения всех обстоятельств произошедшего.