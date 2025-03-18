Названа причина смерти экс-капитана «Автомобилиста» Фёдора Малыхина

Согласно информации от SHOT, утром сегодня отец спортсмена обнаружил тело сына в его квартире в Екатеринбурге. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уже рассказывал Life.ru, Малыхин начал свою карьеру в молодёжной команде «Автомобилиста» из Екатеринбурга, затем перешёл в основной состав, где стал капитаном. Он также выступал за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», а также «Авангард» из Омска. В 2014 году он принял участие в Матче всех звёзд КХЛ и вместе с «Ак Барсом» завоевал Кубок Гагарина.