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18 марта, 11:33

Названа причина смерти экс-капитана «Автомобилиста» Фёдора Малыхина

SHOT: Причиной смерти хоккеиста Малыхина стала остановка сердца

Фёдор Малыхин. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Фёдор Малыхин. Фото © Егор Алеев/ТАСС

Смерть бывшего хоккеиста «Ак Барса» и «Автомобилиста» Фёдора Малыхина наступила в результате сердечной остановки.

Согласно информации от SHOT, утром сегодня отец спортсмена обнаружил тело сына в его квартире в Екатеринбурге. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Как уже рассказывал Life.ru, Малыхин начал свою карьеру в молодёжной команде «Автомобилиста» из Екатеринбурга, затем перешёл в основной состав, где стал капитаном. Он также выступал за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», а также «Авангард» из Омска. В 2014 году он принял участие в Матче всех звёзд КХЛ и вместе с «Ак Барсом» завоевал Кубок Гагарина.

Николь Вербер
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