Экспертиза установила причину смерти грудничка в семье, где четверо детей отравились дихлофосом
Экспертиза установила, что смерть младенца в Красной Сопке наступила из-за асфиксии
Смерть грудного ребёнка в Красной Сопке Красноярского края, где осень 2024 года семья отравилась дихлофосом, случилась из-за механической асфиксии. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Смерть малолетнего ребёнка наступила в результате механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым. Следов этилового и других спиртов, растворителей, каких-либо наркотических средств, психотропных и лекарственных веществ, компонентов инсектицидных средств не обнаружено», — доложили в СК.
По информации следствия, вечером 1 февраля мать покормила малышка, а в три часа ночи он уже не подавал признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали смерть. Ребёнок был лишь на грудном вскармливании.
Напомним, в сентябре 2024 года отец семейства обработал жилище дихлофосом «Варан». В итоге четыре ребёнка погибли, а родители угодили в больницу. Экспертиза уточнила, что дети отравились деструктивным ядом системного действия. К тому моменту мать семьи уже была на последнем месяце беременности. В ноябре 2024 года она родила, но 2 февраля этого года мальчик умер. Теперь потерявшей пятерых детей женщине грозит тюрьма.
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