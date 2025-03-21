Экспертиза установила причину смерти грудничка в семье, где четверо детей отравились дихлофосом

Смерть грудного ребёнка в Красной Сопке Красноярского края, где осень 2024 года семья отравилась дихлофосом, случилась из-за механической асфиксии. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Смерть малолетнего ребёнка наступила в результате механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым. Следов этилового и других спиртов, растворителей, каких-либо наркотических средств, психотропных и лекарственных веществ, компонентов инсектицидных средств не обнаружено», — доложили в СК.