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Регион
3 февраля, 10:43

Мать погибших от дихлофоса детей из Красной Сопки под следствием из-за смерти пятого малыша

Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятого ребёнка в семье в Красной Сопке

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-месячного младенца у семейной пары, ранее потерявшей четверых детей из-за отравления парами дихлофоса в доме в посёлке Красная Сопка. Об этом говорится в телеграм-канале СК по региону.

«Следственным отделом по Назаровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в тексте.

По предварительной информации, 1 февраля женщина покормила малыша и уложила спать, но обнаружила его мёртвым глубокой ночью. Ребёнок находился на грудном вскармливании, мать накануне его смерти употребляла в пищу блюда домашнего приготовления. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти младенца.

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Химэкспертиза уточнила причину гибели четырёх детей в Красной Сопке после смерти их брата

Напомним, в сентябре 2024 года отец семейства обработал жилище дихлофосом «Варан». В итоге четыре ребёнка скончались, а родители угодили в больницу. Экспертиза подтвердила, что дети отравились деструктивным ядом системного действия. К тому моменту мать семьи уже была на последнем месяце беременности. В ноябре 2024 года она родила, но 2 февраля этого года мальчик умер. Теперь потерявшей пятерых детей женщине грозит тюрьма.

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Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Татьяна Миссуми
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