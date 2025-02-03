Мать погибших от дихлофоса детей из Красной Сопки под следствием из-за смерти пятого малыша

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-месячного младенца у семейной пары, ранее потерявшей четверых детей из-за отравления парами дихлофоса в доме в посёлке Красная Сопка. Об этом говорится в телеграм-канале СК по региону.

«Следственным отделом по Назаровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в тексте.