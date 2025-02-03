Химэкспертиза уточнила причину гибели четырёх детей в Красной Сопке после смерти их брата

Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России постановила, что четыре ребёнка в поселке Красная Сопка Красноярского края умерли из-за острого отравления инсектицидами. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.



«В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе получены результаты судебно-химической экспертизы, проведённой ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России». Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — рассказали в пресс-службе ведомства.