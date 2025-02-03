Химэкспертиза уточнила причину гибели четырёх детей в Красной Сопке после смерти их брата
Химэкспертиза подтвердила гибель четырёх детей в Красной Сопке от дихлофоса
Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России постановила, что четыре ребёнка в поселке Красная Сопка Красноярского края умерли из-за острого отравления инсектицидами. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
«В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе получены результаты судебно-химической экспертизы, проведённой ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России». Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Эксперты постановили, что в представленных на экспертизу образцах были компоненты инсектицидного средства. Их выводы совпадают с заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведённой КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». Теперь же правоохранители выполняют следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела.
Напомним, что в сентябре 2024 года отец семейства обработал жилище дихлофосом «Варан», открыв после этого форточку. В итоге четыре ребёнка скончались, а родители угодили в больницу. Врачи выяснили, что дети отравились деструктивным ядом системного действия. К тому моменту мать семьи Виктория уже была на последнем месяце беременности. В ноябре она родила, но вчера мальчик умер. Теперь потерявшей пятерых детей матери грозит тюрьма.
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