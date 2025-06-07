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Регион
7 июня, 15:44

В российском регионе за один месяц пропали 109 человек

«ЛизаАлерт»: В Свердловской области в мае пропали 109 человек

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В мае 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 109 случаев исчезновения людей — 74 человека обнаружены живыми, шестеро погибли, а 17 всё ещё ищут. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Для жителей Урала начало лета — время выезда на природу, разгара дачного сезона. Для поисковиков отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области это время многодневных поисков в природной среде, иногда — с привлечением водолазов», — рассказали в отряде.

За аналогичный период 2024 года в Свердловской области были зарегистрированы 102 случая исчезновения людей, из которых 69 человек были найдены живыми, пятеро погибли, а судьба ещё 10 уральцев остаётся неизвестной — поисковые работы по этим делам продолжаются.

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Ранее сообщалось, что десятки жителей Пермского края остаются в списке пропавших без вести. Несмотря на все усилия следователей, в том числе и расследование дел по статье «Убийство», поиски оказались безрезультатными: ни тел, ни вероятных преступников найти не удалось.

Александра Мышляева
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