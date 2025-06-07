В российском регионе за один месяц пропали 109 человек

В мае 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 109 случаев исчезновения людей — 74 человека обнаружены живыми, шестеро погибли, а 17 всё ещё ищут. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Для жителей Урала начало лета — время выезда на природу, разгара дачного сезона. Для поисковиков отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области это время многодневных поисков в природной среде, иногда — с привлечением водолазов», — рассказали в отряде.

За аналогичный период 2024 года в Свердловской области были зарегистрированы 102 случая исчезновения людей, из которых 69 человек были найдены живыми, пятеро погибли, а судьба ещё 10 уральцев остаётся неизвестной — поисковые работы по этим делам продолжаются.