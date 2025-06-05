Вернули с того света: В Подмосковье школьница попала в реанимацию после укуса змеи

В Московской области школьницу укусила ядовитая змея. Девочка провела в реанимации два дня, пока врачи боролись за её жизнь, сообщает SHOT.

Последствия укуса змеи в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 14-летняя девочка увидела рептилию в парке и попыталась поймать её, однако в ответ змея укусила девочку. Место укуса мгновенно опухло, возникли проблемы с кровообращением. Школьницу срочно госпитализировали в Раменскую больницу.

Врачи ввели девочке специальную сыворотку и устранили проблему с кровообращением. После двух дней в реанимации она вернулась домой.