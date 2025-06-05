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Регион
5 июня, 09:22

Два подростка из Ленобласти попали в реанимацию после нападения ядовитых змей

Mash на Мойке: В Ленобласти зафиксировано два случая нападения змей на людей

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Медицинские учреждения Ленинградской области приняли двоих подростков, пострадавших от укусов ядовитых змей в разных точках региона. Оба пациента находятся в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash на Мойке.

Первый пострадавший — 17-летний юноша — поступил в больницу с укусом в левую руку, полученным во время прогулки близ Елизаветинского карьера. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ещё одно происшествие с нападением рептилии зафиксировано в деревне Лемболово. Там 16-летний школьник, находившийся в нетрезвом состоянии, столкнулся с ядовитой змеёй. В результате обе руки парня были покусаны агрессивным пресмыкающимся. Пострадавший также был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Ольга Сливченко
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