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28 мая, 20:44

Трёхметровый домашний удав пытался задушить хозяйку в Новороссийске

Удав напал на хозяйку в Новороссийске. Обложка © Telegram / SHOT

Удав напал на хозяйку в Новороссийске. Обложка © Telegram / SHOT

В Новороссийске трёхметровый удав чуть не убил хозяйку. Женщину удалось спасти сотрудникам МЧС, которые прибыли на место происшествия. Telegram-канал SHOT сообщил, что змея пыталась задушить женщину в квартире.

Удав напал на хозяйку в Новороссийске. Видео Telegram / SHOT

Заводчица позвонила в МЧС в панике. Она рассказала, что её ручной удав вдруг укусил её за руку. Затем пресмыкающееся обвило её и зажало, не дав возможности вырваться. Спасатели справились с трудностями и освободили женщину из цепких объятий удава. Хозяйке вызвали скорую помощь, а змею удалось «загнать» обратно в террариум.

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По словам начальника местной службы спасения Алексея Озерова, с подобными вызовами они ещё не сталкивались. К счастью, этот случай завершился благополучно.

Ранее Life.ru сообщал о личности мужчины, который пытался отравить леопарда и рысей в Московском зоопарке. Им оказался 43-летний житель Москвы Эмиль А, родившийся в Ставропольском крае.

Лия Мурадьян
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