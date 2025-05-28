Трёхметровый домашний удав пытался задушить хозяйку в Новороссийске

В Новороссийске трёхметровый удав чуть не убил хозяйку. Женщину удалось спасти сотрудникам МЧС, которые прибыли на место происшествия. Telegram-канал SHOT сообщил, что змея пыталась задушить женщину в квартире.

Удав напал на хозяйку в Новороссийске. Видео Telegram / SHOT

Заводчица позвонила в МЧС в панике. Она рассказала, что её ручной удав вдруг укусил её за руку. Затем пресмыкающееся обвило её и зажало, не дав возможности вырваться. Спасатели справились с трудностями и освободили женщину из цепких объятий удава. Хозяйке вызвали скорую помощь, а змею удалось «загнать» обратно в террариум.

По словам начальника местной службы спасения Алексея Озерова, с подобными вызовами они ещё не сталкивались. К счастью, этот случай завершился благополучно.