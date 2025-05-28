Кошмарит соседей и бросает ножи с балкона: Отравить животных в зоопарке пытался буйный наркоман

Стала известна личность мужчины, который пытался отравить леопарда и рысей в Московском зоопарке. Как пишет SHOT, злоумышленником оказался 43-летний житель столицы Эмиль А, родившийся в Ставропольском крае.

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Соседи рассказали телеграм-каналу, что мужчина, около 12 лет живущий в районе Тропарёво-Никулино, употребляет наркотики, часто устраивает дебоши в подъезде, набрасывается на соседей с топором и выбрасывает вещи с балкона 12-го этажа. Однажды он выбросил комод, 16-килограммовую гирю, шприцы с кровью и ножи, утверждают соседи. Также он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере (ПНД).

По предварительным данным, в таблетках, которые мужчина подкинул животных содержалась валерьянка.

Чтобы задержать подозреваемого, правоохранителям потребовалось около полутора часов. Мужчина закрылся в квартире и не хотел открывать дверь. Мать несостоявшегося отравителя живёт в соседнем доме, так как не хочет жить вместе с сыном из-за его проблем с психикой.