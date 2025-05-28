Кошмарит соседей и бросает ножи с балкона: Отравить животных в зоопарке пытался буйный наркоман
SHOT: Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке, состоит на учёте в ПНД
Стала известна личность мужчины, который пытался отравить леопарда и рысей в Московском зоопарке. Как пишет SHOT, злоумышленником оказался 43-летний житель столицы Эмиль А, родившийся в Ставропольском крае.
Фото © SHOT
Соседи рассказали телеграм-каналу, что мужчина, около 12 лет живущий в районе Тропарёво-Никулино, употребляет наркотики, часто устраивает дебоши в подъезде, набрасывается на соседей с топором и выбрасывает вещи с балкона 12-го этажа. Однажды он выбросил комод, 16-килограммовую гирю, шприцы с кровью и ножи, утверждают соседи. Также он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере (ПНД).
По предварительным данным, в таблетках, которые мужчина подкинул животных содержалась валерьянка.
Чтобы задержать подозреваемого, правоохранителям потребовалось около полутора часов. Мужчина закрылся в квартире и не хотел открывать дверь. Мать несостоявшегося отравителя живёт в соседнем доме, так как не хочет жить вместе с сыном из-за его проблем с психикой.
Напомним, во время осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный бросал их через ограждения диким кошкам. Благодаря оперативным действиям сотрудников трагедии удалось избежать. Все хищники находятся под постоянным наблюдением ветеринаров.
Обложка © SHOT