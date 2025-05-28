43-летний москвич задержан за попытку отравить леопарда и рысей таблетками в зоопарке
Задержан мужчина, пытавшийся отравить леопарда и рысей в Московском зоопарке
Подозреваемый. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Задержан мужчина, который пытался отравить неизвестными таблетками рысей и леопарда Мизера в Московском зоопарке. Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
«Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы», – пишет она.
Неизвестный мужчина бросает что-то в вольер к леопарду и рысям. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Во время осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения чётко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения диким кошкам. Благодаря оперативным действиям сотрудников трагедии удалось избежать. Все хищники находятся под постоянным наблюдением ветеринаров.