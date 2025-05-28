43-летний москвич задержан за попытку отравить леопарда и рысей таблетками в зоопарке

Задержан мужчина, который пытался отравить неизвестными таблетками рысей и леопарда Мизера в Московском зоопарке. Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы», – пишет она.

Неизвестный мужчина бросает что-то в вольер к леопарду и рысям. Видео © Telegram / Светлана Акулова