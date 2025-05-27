Неизвестный пытался отравить леопарда в Московском зоопарке и попал на видео

Неизвестный мужчина пытался отравить рысей и леопарда Мизера в столичном зоопарке. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

Неизвестный мужчина бросает что-то в вольер к леопарду и рысям. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Найденные в вольерах таблетки с неизвестным веществом. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

«На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей. В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения чётко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения», — написала она.

Неизвестный мужчина бросает что-то в вольер к леопарду и рысям. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Директор опубликовала снятый камерами видеонаблюдения ролик, где видно, как мужчина в светлой одежде забрасывает что-то к животным через ограждение. Акулова подчеркнула, что случившееся — не случайность, а осознанное преступление против беззащитных животных. Она пообещала, что администрация зоопарка сделает всё возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Следует отметить, что некоторые вещества даже в минимальных количествах могут быть смертельно опасны для животных. Благодаря оперативным действиям сотрудников трагедии удалось избежать. Все хищники находятся под постоянным наблюдением ветеринаров.