Неизвестный пытался отравить леопарда в Московском зоопарке и попал на видео
Леопард Мизер. Фото © Telegram/Московский зоопарк
Неизвестный мужчина пытался отравить рысей и леопарда Мизера в столичном зоопарке. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова.
Найденные в вольерах таблетки с неизвестным веществом. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
«На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей. В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения чётко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения», — написала она.
Директор опубликовала снятый камерами видеонаблюдения ролик, где видно, как мужчина в светлой одежде забрасывает что-то к животным через ограждение. Акулова подчеркнула, что случившееся — не случайность, а осознанное преступление против беззащитных животных. Она пообещала, что администрация зоопарка сделает всё возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Следует отметить, что некоторые вещества даже в минимальных количествах могут быть смертельно опасны для животных. Благодаря оперативным действиям сотрудников трагедии удалось избежать. Все хищники находятся под постоянным наблюдением ветеринаров.
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