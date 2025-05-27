Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 18:16

Неизвестный пытался отравить леопарда в Московском зоопарке и попал на видео

Леопард Мизер. Фото © Telegram/Московский зоопарк

Леопард Мизер. Фото © Telegram/Московский зоопарк

Неизвестный мужчина пытался отравить рысей и леопарда Мизера в столичном зоопарке. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

Неизвестный мужчина бросает что-то в вольер к леопарду и рысям. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Найденные в вольерах таблетки с неизвестным веществом. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Найденные в вольерах таблетки с неизвестным веществом. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

«На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей. В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения чётко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения», — написала она.

Неизвестный мужчина бросает что-то в вольер к леопарду и рысям. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Директор опубликовала снятый камерами видеонаблюдения ролик, где видно, как мужчина в светлой одежде забрасывает что-то к животным через ограждение. Акулова подчеркнула, что случившееся — не случайность, а осознанное преступление против беззащитных животных. Она пообещала, что администрация зоопарка сделает всё возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Следует отметить, что некоторые вещества даже в минимальных количествах могут быть смертельно опасны для животных. Благодаря оперативным действиям сотрудников трагедии удалось избежать. Все хищники находятся под постоянным наблюдением ветеринаров.

Приёмные родители насмерть отравили семилетнего сына рассолом за «своеволие и отклонения»
Приёмные родители насмерть отравили семилетнего сына рассолом за «своеволие и отклонения»

Ранее Life.ru рассказывал, как в Бразилии восьмимесячная девочка умерла, попробовав сухой завтрак, который в дом к её семье прислал неизвестный. Попробовали его не только малышка, но и двоюродная сестра её мамы — обе попали в больницу, но ребёнка спасти не удалось. Выяснилось, что это была не первая посылка от этого отправителя.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Московский зоопарк
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar