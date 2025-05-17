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17 мая, 06:02

Приёмные родители насмерть отравили семилетнего сына рассолом за «своеволие и отклонения»

В США родители до смерти запоили приёмного ребёнка рассолом в качестве наказания

Обложка © Pixabay

Обложка © Pixabay

В США разгорелся скандал, связанный с гибелью семилетнего приёмного ребёнка. По данным издания The Daily Mail, мальчик скончался после того, как опекуны заставили его пить оливковый рассол в качестве своеобразной меры наказания.

Истощённый ребёнок по имени Исайя, предположительно, выпил слишком много едкой жидкости. Его состояние резко ухудшилось: началась сильная рвота, появились тревожные симптомы. Мальчика экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.

В ходе полицейского расследования выяснилось, что этот жестокий метод «воспитания» с принудительным употреблением рассола применялся приёмными родителями не только к Исайе, но и ещё к четырём детям, находившимся под их опекой.

Однако, несмотря на эти шокирующие факты, суд вынес приёмным родителям оправдательный приговор. Такое решение вызвало волну негодования среди правозащитников и общественности, которая считает, что виновные ушли от ответственности.

Приёмная мать Исайи, как сообщается, жаловалась на ребёнка, утверждая, что он её «ненавидел» и имел особенности развития, которые вызывали у неё сильное раздражение. По некоторым данным, она даже регулярно обращалась к врачам с просьбой выписать мальчику более мощные препараты для его «усмирения» из-за его «своеволия и неясных психических отклонений».

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Ранее в Таиланде люди обнаружили варана, в пасти которого было тело новорождённого ребёнка. Ящер сначала откусил ему голову, а затем принялся доедать остальное, забравшись под дом. Оказалось, что младенца выбросила мать, сейчас её разыскивают.

Владимир Озеров
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