Голодный варан съел выброшенного матерью младенца в Таиланде
В Таиланде варан растерзал и съел новорождённого ребёнка, началось расследование
Варан, напавший на новорождённого младенца в Таиланде. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ
Тело новорождённого ребёнка нашли в таиландском Бангкоке в районе Банг-Пхли, прохожие обнаружили малыша в пасти огромного варана и сразу же вызвали на место трагедии спасателей. Специалисты обнаружили, что ящер сначала откусил голову ребёнку, а после спрятался под домом с телом. Об этом сообщили в социальных сетях местных спасателей.
«Власти предположили, что ребёнка бросили вскоре после рождения, поскольку мать не могла о нём заботиться, и его нашёл голодный варан», — говорится в сообщении.
Отобрать добычу у варана не получилось, но спасатели забрали с места трагедии останки, которые вскоре были отправлены на экспертизу. Установить пол малыша на месте также было невозможно из-за нанесённых животным повреждений. На данный момент в городе проходит расследование, мать младенца также разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.
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