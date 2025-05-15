Голодный варан съел выброшенного матерью младенца в Таиланде

Тело новорождённого ребёнка нашли в таиландском Бангкоке в районе Банг-Пхли, прохожие обнаружили малыша в пасти огромного варана и сразу же вызвали на место трагедии спасателей. Специалисты обнаружили, что ящер сначала откусил голову ребёнку, а после спрятался под домом с телом. Об этом сообщили в социальных сетях местных спасателей.

«Власти предположили, что ребёнка бросили вскоре после рождения, поскольку мать не могла о нём заботиться, и его нашёл голодный варан», — говорится в сообщении.

Отобрать добычу у варана не получилось, но спасатели забрали с места трагедии останки, которые вскоре были отправлены на экспертизу. Установить пол малыша на месте также было невозможно из-за нанесённых животным повреждений. На данный момент в городе проходит расследование, мать младенца также разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.