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Регион
13 мая, 13:44

Домашний лев убил и съел своего хозяина в Ираке

Rudaw: В Ираке домашний лев накинулся на 50-летнего хозяина и съел его

Лев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lein

Лев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lein

В иракской провинции Наджаф полиция была вынуждена застрелить домашнего льва после того, как он убил и съел своего владельца. Об этом сообщает агентство Rudaw.

«Лев съел большую часть его тела. Поскольку хищник отказывался отходить от останков, мы были вынуждены открыть огонь», — рассказал представитель городской полиции.

Правоохранители рассказали, что мужчина в течение многих лет содержал львов и других диких кошек на своей частной территории. Как отмечается в публикации, Ираке ведётся активная борьба с незаконной торговлей экзотическими животными, однако высокий спрос и неэффективность законов затрудняют работу по их поимке.

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Мария Любицкая
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