Домашний лев убил и съел своего хозяина в Ираке

В иракской провинции Наджаф полиция была вынуждена застрелить домашнего льва после того, как он убил и съел своего владельца. Об этом сообщает агентство Rudaw.

«Лев съел большую часть его тела. Поскольку хищник отказывался отходить от останков, мы были вынуждены открыть огонь», — рассказал представитель городской полиции.