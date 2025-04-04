В Приморском крае застрелили тигра, который загрыз лесничего

1 апреля сотрудник национального парка «Удэгейская легенда» в Приморском крае был вынужден застрелить амурского тигра, совершившего на него нападение. Как установили специалисты, это тот же самый хищник, который 11 марта убил работника Рощинского филиала Приморского лесничества.

Амурский тигр ранее избегал контактов с людьми, но в последнее время его поведение резко изменилось. При осмотре туши были обнаружены нехарактерные прижизненные повреждения, не типичные для естественных конфликтов между хищниками или полученные во время охоты.

«Считаем, полученные тигром ранения стали причиной нападения на людей, приведшие к трагической гибели человека и гибели самого тигра», — отметили в пресс-службе парка.