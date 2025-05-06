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Регион
6 мая, 06:26

В Индии леопард вырвал из рук матери четырёхлетнего мальчика и загрыз его

Леопард. Обложка © Freepik / wirestock

Леопард. Обложка © Freepik / wirestock

В Индии четырёхлетний ребёнок стал жертвой леопарда. Хищник притаился в кустах и выпрыгнул на малыша, который шёл по улице вместе с матерью. Об этом пишет Times of India.

Трагический случай произошёл в деревне Мана Кабра, штат Уттаракханд, 3 мая. Нилам Бора, молодая мать, стала свидетельницей ужасного нападения леопарда на её сына Найтка. Хищник, прятавшийся в кустах, выскочил и вырвал ребёнка из её рук, утащив в близлежащий овраг. Спасти малыша не удалось.

«Безжизненное тело было найдено примерно в 200 метрах от дома с глубокими ранами на шее», — сообщила староста деревни Джиоти Бора.

Лесной департамент выплатит компенсацию семье пострадавших от нападения леопарда. В районе усилено патрулирование и установлены ловушки. По словам представителя департамента Дхрува Сингха Мартолии, получено официальное разрешение на усыпление леопарда.

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Мария Любицкая
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