В Индии леопард вырвал из рук матери четырёхлетнего мальчика и загрыз его

В Индии четырёхлетний ребёнок стал жертвой леопарда. Хищник притаился в кустах и выпрыгнул на малыша, который шёл по улице вместе с матерью. Об этом пишет Times of India.

Трагический случай произошёл в деревне Мана Кабра, штат Уттаракханд, 3 мая. Нилам Бора, молодая мать, стала свидетельницей ужасного нападения леопарда на её сына Найтка. Хищник, прятавшийся в кустах, выскочил и вырвал ребёнка из её рук, утащив в близлежащий овраг. Спасти малыша не удалось.

«Безжизненное тело было найдено примерно в 200 метрах от дома с глубокими ранами на шее», — сообщила староста деревни Джиоти Бора.