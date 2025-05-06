В Индии леопард вырвал из рук матери четырёхлетнего мальчика и загрыз его
Леопард. Обложка © Freepik / wirestock
В Индии четырёхлетний ребёнок стал жертвой леопарда. Хищник притаился в кустах и выпрыгнул на малыша, который шёл по улице вместе с матерью. Об этом пишет Times of India.
Трагический случай произошёл в деревне Мана Кабра, штат Уттаракханд, 3 мая. Нилам Бора, молодая мать, стала свидетельницей ужасного нападения леопарда на её сына Найтка. Хищник, прятавшийся в кустах, выскочил и вырвал ребёнка из её рук, утащив в близлежащий овраг. Спасти малыша не удалось.
«Безжизненное тело было найдено примерно в 200 метрах от дома с глубокими ранами на шее», — сообщила староста деревни Джиоти Бора.
Лесной департамент выплатит компенсацию семье пострадавших от нападения леопарда. В районе усилено патрулирование и установлены ловушки. По словам представителя департамента Дхрува Сингха Мартолии, получено официальное разрешение на усыпление леопарда.
Ранее Life.ru рассказывал, как 1 апреля сотрудник национального парка «Удэгейская легенда» в Приморье застрелил напавшего на него тигра. Специалисты выяснили, что это был тот же зверь, который 11 марта растерзал лесничего.