Полутораметровую полосатую змею обнаружили в подвале жилого дома в Москве
Сотрудники управляющей компании (УК) обнаружили змею, когда проводили работы в подвале многоквартирного дома в Москве на улице Люблинской. Об этом сообщает 360.ru.
Змея. Фото © Telegram / ЧСтные новости Москвы
По данным телеканала, пресмыкающееся было коричневого цвета и длиной в 1,5 метра. В пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что спасатели поместили змею в специальный контейнер. После рептилию передадут сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты призвали владельцев змей плотно закрывать террариум.
А ранее Life.ru сообщал, что трёхметровый домашний удав пытался задушить женщину в Новороссийске. Хозяйке вызвали скорую помощь, а пресмыкающееся удалось «загнать» обратно в террариум.
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