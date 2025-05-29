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29 мая, 10:24

Полутораметровую полосатую змею обнаружили в подвале жилого дома в Москве

Сотрудники управляющей компании (УК) обнаружили змею, когда проводили работы в подвале многоквартирного дома в Москве на улице Люблинской. Об этом сообщает 360.ru.

Змея. Фото © Telegram / ЧСтные новости Москвы

Змея. Фото © Telegram / ЧСтные новости Москвы

По данным телеканала, пресмыкающееся было коричневого цвета и длиной в 1,5 метра. В пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что спасатели поместили змею в специальный контейнер. После рептилию передадут сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты призвали владельцев змей плотно закрывать террариум.

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А ранее Life.ru сообщал, что трёхметровый домашний удав пытался задушить женщину в Новороссийске. Хозяйке вызвали скорую помощь, а пресмыкающееся удалось «загнать» обратно в террариум.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adrian Eugen Ciobaniuc

Дарья Нарыкова
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