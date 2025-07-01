В Хакасии 10-летняя школьница умерла после отдыха в детском лагере

В детском лагере Хакасии от тяжёлого отравления скончалась 10-летняя девочка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Детский оздоровительный лагерь в Хакасии. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следствие установило, что 26 июня в одном из лагерей Хакасии 10-летняя девочка почувствовала себя плохо. У неё поднялась температура и началась рвота. После госпитализации ей диагностировали отравление, но 1 июля её состояние резко ухудшилось.

«1 июля 2025 года состояние ребёнка резко ухудшилось. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. С целью определения причины смерти ребёнка назначена судебная экспертиза.