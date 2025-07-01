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1 июля, 13:52

В Хакасии 10-летняя школьница умерла после отдыха в детском лагере

СК: В Хакасии от отравления в детском лагере скончалась 10-летняя девочка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ikontee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ikontee

В детском лагере Хакасии от тяжёлого отравления скончалась 10-летняя девочка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Детский оздоровительный лагерь в Хакасии. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Детский оздоровительный лагерь в Хакасии. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следствие установило, что 26 июня в одном из лагерей Хакасии 10-летняя девочка почувствовала себя плохо. У неё поднялась температура и началась рвота. После госпитализации ей диагностировали отравление, но 1 июля её состояние резко ухудшилось.

«1 июля 2025 года состояние ребёнка резко ухудшилось. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. С целью определения причины смерти ребёнка назначена судебная экспертиза.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в больницу из-за отравления снюсом. Малыш находился дома с 20-летним отцом и бабушкой во время инцидента. Его госпитализировали в реанимацию.

Мария Любицкая
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