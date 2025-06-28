Двухлетний мальчик попробовал снюс отца и загремел в реанимацию

В Санкт-Петербурге в реанимацию госпитализировали двухлетнего мальчика, который отравился отцовским табачным изделием. Следственный региональный комитет уже начал проверку по факу произошедшего.

Всё случилось в квартире на улице Ушинского, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Малыш сидел дома с 20-летним отцом и бабушкой. В один момент пенсионерка услышала, как мальчик сильно закашлялся, папа в этот момент спал, а когда проснулся, ребёнок находился без сознания. Рядом с малышом лежали два никотиновых пакетика снюса.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.