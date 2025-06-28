Двухлетний мальчик попробовал снюс отца и загремел в реанимацию
В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в больницу из-за отравления снюсом
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В Санкт-Петербурге в реанимацию госпитализировали двухлетнего мальчика, который отравился отцовским табачным изделием. Следственный региональный комитет уже начал проверку по факу произошедшего.
Всё случилось в квартире на улице Ушинского, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Малыш сидел дома с 20-летним отцом и бабушкой. В один момент пенсионерка услышала, как мальчик сильно закашлялся, папа в этот момент спал, а когда проснулся, ребёнок находился без сознания. Рядом с малышом лежали два никотиновых пакетика снюса.
«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.
Подобная ситуация ранее произошла в Уфе, годовалый ребёнок случайно проглотил снюс. В итоге малыш был также госпитализирован в больницу. Найти табачное изделие ему удалось на комоде, один из пакетиков упал на пол, малыш подобрал и проглотил его.