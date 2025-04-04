Стоматолог рассказал, как снюс убивает зубы россиян после сообщений о наплыве «снюсоедов» в клиники

Снюс действительно убивает зубы и дёсны, причём происходит это стремительно. Об этом Life.ru рассказал врач-стоматолог, учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия» Дмитрий Богуславский, комментируя наплыв «снюсоедов» в клиники с жалобами на разрушающиеся зубы.

Сам химический состав этого препарата неизвестен. Насколько я видел таких людей, он обладает как будто кислотным действием. Десна начинает атрофироваться, появляется красноватый оттенок, а зубы, соответственно, портятся. Кислая среда разрушает ткани зуба и ухудшает pH полости рта. Он должен быть нейтральным, может быть, чуть-чуть щелочным. Поэтому вот такое влияние он и оказывает. Дмитрий Богуславский Стоматолог, учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия»

Зубная боль возникает от того, что разрушается эмаль, ткань зуба, и возникает кариес. Врач объяснил, что зуб состоит из трёх тканей. Снаружи это эмаль, которая защищает зуб от раздражителей, болевых ощущений и нагрузок. Далее идёт дентин, который проводит болевые ощущения и питает эмаль. Внутри находится пульпа, которая является «ядром» зуба. Если разрушается эмаль, оголяется дентин, то возникает болевое ощущение.