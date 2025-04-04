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4 апреля, 11:46

Стоматолог рассказал, как снюс убивает зубы россиян после сообщений о наплыве «снюсоедов» в клиники

Врач Богуславский: Снюс стремительно убивает зубы и дёсны

Обложка © freepik.com / pvproductions

Обложка © freepik.com / pvproductions

Снюс действительно убивает зубы и дёсны, причём происходит это стремительно. Об этом Life.ru рассказал врач-стоматолог, учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия» Дмитрий Богуславский, комментируя наплыв «снюсоедов» в клиники с жалобами на разрушающиеся зубы.

Сам химический состав этого препарата неизвестен. Насколько я видел таких людей, он обладает как будто кислотным действием. Десна начинает атрофироваться, появляется красноватый оттенок, а зубы, соответственно, портятся. Кислая среда разрушает ткани зуба и ухудшает pH полости рта. Он должен быть нейтральным, может быть, чуть-чуть щелочным. Поэтому вот такое влияние он и оказывает.

Дмитрий Богуславский

Стоматолог, учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия»

Зубная боль возникает от того, что разрушается эмаль, ткань зуба, и возникает кариес. Врач объяснил, что зуб состоит из трёх тканей. Снаружи это эмаль, которая защищает зуб от раздражителей, болевых ощущений и нагрузок. Далее идёт дентин, который проводит болевые ощущения и питает эмаль. Внутри находится пульпа, которая является «ядром» зуба. Если разрушается эмаль, оголяется дентин, то возникает болевое ощущение.

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Напомним, ранее стало известно, что стоматологи в России стали гораздо чаще видеть в креслах своих кабинетов спортсменов, жалующихся на резкие боли и выпадение зубов из-за употребления снюса. Сигареты спортсмены не курят, потому что это очень вредно, и выбирают снюс, считая его более безопасной альтернативой.

Андрей Горяничев
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