Стоматолог рассказал, как снюс убивает зубы россиян после сообщений о наплыве «снюсоедов» в клиники
Врач Богуславский: Снюс стремительно убивает зубы и дёсны
Обложка © freepik.com / pvproductions
Снюс действительно убивает зубы и дёсны, причём происходит это стремительно. Об этом Life.ru рассказал врач-стоматолог, учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия» Дмитрий Богуславский, комментируя наплыв «снюсоедов» в клиники с жалобами на разрушающиеся зубы.
Сам химический состав этого препарата неизвестен. Насколько я видел таких людей, он обладает как будто кислотным действием. Десна начинает атрофироваться, появляется красноватый оттенок, а зубы, соответственно, портятся. Кислая среда разрушает ткани зуба и ухудшает pH полости рта. Он должен быть нейтральным, может быть, чуть-чуть щелочным. Поэтому вот такое влияние он и оказывает.
Зубная боль возникает от того, что разрушается эмаль, ткань зуба, и возникает кариес. Врач объяснил, что зуб состоит из трёх тканей. Снаружи это эмаль, которая защищает зуб от раздражителей, болевых ощущений и нагрузок. Далее идёт дентин, который проводит болевые ощущения и питает эмаль. Внутри находится пульпа, которая является «ядром» зуба. Если разрушается эмаль, оголяется дентин, то возникает болевое ощущение.
Напомним, ранее стало известно, что стоматологи в России стали гораздо чаще видеть в креслах своих кабинетов спортсменов, жалующихся на резкие боли и выпадение зубов из-за употребления снюса. Сигареты спортсмены не курят, потому что это очень вредно, и выбирают снюс, считая его более безопасной альтернативой.